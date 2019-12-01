"La OTAN está en guerra con Rusia", afirma el Kremlin

"La OTAN está en guerra con Rusia", afirma el Kremlin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:48:56
Moscú, Rusia, a 15 de septiembre 2025.- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), está en guerra con Rusia, debido a la ayuda que le otorgan a Ucrania.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo el funcionario ruso en su rueda de prensa telefónica.

Cabe señalar que las declaraciones de Peskov se dan días después de que Polonia, miembro de la alianza militar, anunció que derribó varios drones rusos que cruzaron sus fronteras.

Por lo anterior, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de sus aliados.

El ex primer ministro neerlandés adelantó que en la acción militar participarán  Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros”; además, aseguró que la incursión aérea en Polonia representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".

