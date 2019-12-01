“La bandera no pasa”; Seguridad del estadio del Real Madrid niega acceso a pancartas y banderas pro palestina previo a juego de Champions League

Madrid, España, a 16 de septiembre de 2025.- El día de hoy, en el estadio Santiago Bernabéu, previo al duelo de la Champions League, entre el Real Madrid y el Marsella, se grabó un video que se volvió viral, en el que se observa como la seguridad del estadio, les negaba el acceso a distintos aficionados, los cuales portaban banderas en apoyo a palestina por los ataques que Israel ha tenido en la Franja de Gaza.

“La bandera no pasa”, fueron las palabras que el encargado de los filtros de acceso les dijo a los aficionados, indicándoles que si querían acceder a disfrutar del juego, tendrían que depositarlas en los contenedores de basura.

Este hecho causó controversia, ya que en el estadio San Mamés, ubicado también en España, se lograron observar banderas pro palestina, en el encuentro entre Atlético de Bilbao y Arsenal; “Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día”, se leía en la pancarta.

Por lo tanto, el estadio y el Madrid, levantaron críticas, ya que se entiende que están tratando de censurar las protestas de la gente, en cierta parte argumentando que un recinto de fútbol no es para eso, aunque los aficionados explican, que es una buena forma de que se exponga el tema y cree conciencia en todo el mundo, ya que los eventos en los que planean hacerlo, son de talla mundial.