Justicia declara ilegal bloqueo de recursos a Harvard por parte de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 07:21:11

Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a 4 de septiembre 2025.- La jueza Allison D. Burroughs, titular del Tribunal Federal de Boston, Massachusetts, determinó que es ilegal la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard por parte del Gobierno de Donald Trump.

Por lo anterior, la togada emitió un dictamen que obliga al Gobierno a revertir esa medida y que supone una victoria para la institución universitaria, aunque se espera una apelación, según medios locales.

La juzgadora consideró necesarias la lucha contra el antisemitismo pero también el derecho a la libre expresión, y sentenció que no se debe “sacrificar a uno en el altar del otro”.

En ese sentido, instó a otros jueces a velar porque “no se someta inapropiadamente a investigaciones importantes a cancelaciones de fondos arbitrarias y procesalmente débiles, incluso si se arriesgan a (desatar) la ira de un gobierno comprometido con su agenda a cualquier coste”, según recoge The New York Times.

Cabe recordar que, a principios de año, el mandatario estadounidense exigió a Harvard supervisar sus admisiones, contratación y la ideología de los estudiantes y el personal; no obstante, el rechazo de la institución académica propició el anuncio de la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales para la entidad.