Justicia de EU descarta protección a Trump en archivos de Epstein y justifica retiro de imágenes

Washington, D.C.,a 21 de diciembre de 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) negó que el presidente Donald Trump haya intervenido en la eliminación de imágenes contenidas en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein, luego de que se retiraran fotografías en las que aparecía el mandatario.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que la decisión respondió exclusivamente a peticiones de organizaciones de víctimas, al advertirse que algunas imágenes podrían exponer la identidad de mujeres vinculadas al expediente. “La eliminación de esas fotografías no tiene relación alguna con el presidente Trump”, afirmó en entrevista con la cadena NBC.

Blanche calificó como “absurda” la versión de que se hubieran retirado imágenes por la presencia del actual mandatario, subrayando que ya existen decenas de fotografías públicas que muestran a Trump junto a Epstein. “No hay nada que ocultar”, sostuvo.

De acuerdo con reportes, entre los materiales retirados se encontraba la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de Epstein junto a diversas personalidades, además de un cajón abierto donde se apreciaban fotos de Trump con mujeres en traje de baño. También fueron eliminadas imágenes de arte sexualmente explícito, buzones llenos de sobres y páginas de libretas con nombres y números telefónicos.

La relación pasada entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio político, aunque el presidente ha reiterado que rompió vínculos con el financiero en 2004, antes de que éste enfrentara acusaciones formales por abuso sexual y trata de menores.

El funcionario del DOJ explicó que los archivos serán republicados una vez que se realicen las censuras necesarias, especialmente de rostros y datos sensibles, como parte del cumplimiento de la ley de transparencia avalada por el Congreso. Añadió que la publicación escalonada de los documentos busca evitar una revictimización.

Pese a estas explicaciones, legisladores demócratas manifestaron su inconformidad. El senador Dick Durbin, el miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, advirtió que su partido investigará el manejo de los documentos, al considerar que podría tratarse de una violación a la ley de transparencia.