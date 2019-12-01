Jueza ordena al ICE permitir abogados a migrantes retenidos en Alligator Alcatraz

Miami, Florida, Estados Unidos, a 28 de marzo 2026.- La jueza federal Sheri Polster Chappell, exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM), que permita que los inmigrantes retenidos en el Centro “Alligator Alcatraz” en Florida, tengan acceso a abogados.

Asimismo, ordenó que las autoridades migratorias permitan asesoría legal a los detenidos en el centro, ubicado al oeste de Miami, y que publique información sobre cómo los abogados pueden contactar a los migrantes.

La resolución de la togada responde a una demanda de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que han denunciado violaciones al debido proceso en ‘Alligator Alcatraz’.

“El fallo es una gran victoria y subraya lo que hemos sabido que es cierto todo este tiempo: el acceso a la asesoría legal es un derecho constitucional, no un privilegio, para todas las personas en este país, y el estado de Florida e ICE no pueden encerrar a la gente sin que tengan forma de hablar con un abogado”, indicó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU en un comunicado.

Por otra parte, el pasado 27 de marzo, los senadores demócratas Jon Ossoff, de Georgia, y Richard ‘Dick’ Durbin, de Illinois, enviaron una carta al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para exigirle una investigación por “acusaciones creíbles” de abusos en el sitio.