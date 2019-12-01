Juez afirma que Bolsonaro intentó imponer una "verdadera dictadura" en Brasil

Brasilia, Brasil, a 2 de septiembre 2025.- Alexandre de Moraes, juez instructor del juicio por golpismo contra el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el señalado y sus cómplices buscaron imponer "una verdadera dictadura" en el país.

"Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura", dijo el magistrado de la Corte Suprema en la primera de las sesiones de la fase final del juicio que se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia.

El togado De Moraes empezó la lectura del informe del caso y afirmó que una "verdadera organización criminal" intentó romper el orden democrático en momentos en el que el país atravesaba "una nociva radical y violenta radicalización política".

En ese contexto, el juez instructor mencionó que desde el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo ha dictado cerca de 700 condenas relacionadas con ese episodio.

"La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia", añadió el magistrado.