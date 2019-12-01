“Israel no atacará Qatar”: asegura Donald Trump

Washington, Estados Unidos a 15 de septiembre de 2025.- Luego de que Israel enviara un bombardeo contra Qatar, por órdenes del primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró al respecto que, Netanyahu, no volverá a atacar a Qatar.
Esto sucede luego de que Netanyahu declarara que, habrá nuevos ataques en contra de Qatar, asegurando que no existirá inmunidad para ellos, en donde quiera que se encuentren.
Ante los hechos, su homólogo qatarí, Mohammed Al Thani, pidió al mundo castigar a Israel por sus crímenes.
"No atacará en Qatar", aseguró Trump, reservándose las razones por las cuales está seguro, de que esto no sucederá.