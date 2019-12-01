Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:57:23

Gaza, Franja de Gaza, a 16 de septiembre 2025.- El Ejército de Israel comenzó sus operaciones terrestres en la ciudad de Gaza, en donde según sus estimaciones aún hay entre 2 mil y 3 mil milicianos del grupo extremista que gobierna el territorio.

En un encuentro con medios extranjeros, un oficial militar israelí indicó que tras semanas de operar a las afueras de la capital, durante la noche del 15 de septiembre las Fuerzas Armadas entraron a la ciudad.

“Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno”, dijo el mando castrense.

En ese sentido, el mismo oficial, que pidió el anonimato, comentó que la entrada de tropas a Gaza, fue “una transición a la siguiente fase, a la fase principal del plan”.

“Bajo las calles hay una vasta red de túneles e infraestructura terrorista que aún no ha sido desmantelada”, dijo el oficial, que detalló que actualmente operan allí dos divisiones y que en los próximos días se sumarán más.