Israel activa sistema antimisiles ante nueva oleada de ataques de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:17:12

Tel Aviv, Israel, a 23 de marzo 2026.- El Ejército de Israel activó sus sistemas de defensa antimisiles para interceptar una nueva ola de ataques lanzados desde Irán.

A través de su cuenta de Telegram, las Fuerzas Armadas (IDF), enviaron “una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas”, recomendando a la población “que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso”.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom (MDA), publicó en X que tras los ataques “sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes” y que “no se reportaron víctimas”.

No obstante, indicaron que dieron asistencia “a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad”.