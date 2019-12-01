Israel activa sistema antimisiles ante nueva oleada de ataques de Irán

Tel Aviv, Israel, a 23 de marzo 2026.- El Ejército de Israel activó sus sistemas de defensa antimisiles para interceptar una nueva ola de ataques lanzados desde Irán.
A través de su cuenta de Telegram, las Fuerzas Armadas (IDF), enviaron “una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas”, recomendando a la población “que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso”.
Por su parte, el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom (MDA), publicó en X que tras los ataques “sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes” y que “no se reportaron víctimas”.
No obstante, indicaron que dieron asistencia “a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad”.