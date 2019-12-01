Irán confirma ataque contra dos buques en el estrecho de Ormuz

Irán confirma ataque contra dos buques en el estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:47:21
Teherán, Irán, a 11 de marzo 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el ataque exitoso contra dos buques que surcaban el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comunicado del grupo militar, el Express Rome, de propiedad israelí y con bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales.

Además, el comandante de la rama marina de la Guardia, Alireza Tangsiri, declaró en X que “cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán”.

Por su parte, la agencia británica UKMTO, encargada de monitorear la seguridad marítima global, confirmó que un portacontenedores fue impactado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz, a unos 46 kilómetros al noroeste de Ras Al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos.

Igualmente, la Guardia Revolucionaria iraní anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en Irak, además de contra fuerzas navales de Washington.

