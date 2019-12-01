Irán anuncia que no permitirá el paso de petróleo para EEUU o Israel por Ormuz; buques ligados a ellos serán objetivos, advierten

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 07:31:54
Irán, Teherán, a 11 de marzo 2026.- El gobierno de Irán aseguró que o permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Asimismo, advirtió que cualquier buque ligado a ellos que surque por la zona se convertirá en un “objetivo legítimo” de su ejército.

"Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo", afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya.

A través de un comunicado difundido en la televisión estatal, el Gobierno iraní  reiteró que sus fuerzas armadas "no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite" por el estrecho.

