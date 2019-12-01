Quito, Ecuador, 21 de noviembre de 2026.- Las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño han dejado 7 mil 425 personas damnificadas en las islas Galápagos, Ecuador, desde el inicio de la emergencia el pasado 29 de agosto. Ante el avance del agua, habitantes han tenido que evacuar sus viviendas y rescatar algunas de sus pertenencias en medio de las inundaciones.

En Santa Cruz, la isla más poblada del archipiélago, varias familias perdieron gran parte de sus bienes. Paula Calderón, una de las afectadas, contó que tuvo que abandonar su casa durante la madrugada junto a su esposo, luego de que los bomberos alertaran sobre la necesidad de evacuar.

Las autoridades informaron que mil 40 viviendas han resultado afectadas y que este sábado 227 personas tuvieron que ser evacuadas. También se reportaron cierres de caminos y sitios turísticos, además del traslado de pacientes a hospitales en zonas seguras.

La emergencia por El Niño también afecta al resto de Ecuador, donde se contabilizan 22 personas fallecidas y 105 mil 947 damnificados. En octubre, inundaciones similares dejaron una persona fallecida y miles de afectados en Galápagos.