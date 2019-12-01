Inundaciones al sur de Etiopía dejan al menos 30 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 07:46:09
Gamo, Etiopía, a 11 de marzo 2026.- Al menos 30 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que se han registrado en Gamo, Etiopía.

A través de un comunicado oficial en Facebook, el gobierno local expresó su “"profunda tristeza por la pérdida de 30 vidas humanas causada por las fuertes lluvias que cayeron en diferentes partes de nuestra zona, sobre todo en las tierras altas, debido a los deslizamientos de tierras y las inundaciones".

La región de Gamo se encuentra en la región Sur de Etiopía, una zona densamente poblada conocida por su producción de frutas, y fue devastada por las lluvias torrenciales de la temporada.

Cabe señalar que África del Este registró precipitaciones torrenciales que causaron graves inundaciones en los últimos días.

En ese sentido, los científicos alertan desde hace tiempo de que el cambio climático, originado por la actividad humana, aumenta la probabilidad, la duración y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales.

