Inicia juicio contra pediatra acusado de abusar sexualmente de más de 70 menores en Alemania

Inicia juicio contra pediatra acusado de abusar sexualmente de más de 70 menores en Alemania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:20:09
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Berlín, Alemania, a 2 de noviembre 2026.- Inició el juicio contra un pediatra de identidad protegida, acusado de abusar sexualmente de más de 70 menores de edad en Alemania.

El médico, de 46 años de edad enfrenta más de 130 cargos por presuntos abusos cometidos entre 2013 y 2025 mientras trabajaba en clínicas de las localidades de Nauen y Rathenow, en el este del país.

Según la información oficial, el sospechoso fue capturado hace poco más de un año, luego de que la madre de una de las víctimas denunciara ante las autoridades sospechas de abusos.

Las corporaciones de seguridad indicaron que luego de revisar los dispositivos electrónicos del acusado hallaron pruebas visuales de otros presuntos delitos.

Desde ese momento, el médico fue detenido y puesto en prisión preventiva.

La Fiscalía alemana mencionó que esperan obtener un veredicto a mediados del próximo mes de diciembre.

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