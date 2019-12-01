Inflación en EEUU repunta en agosto; llega al 2.9%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:54:34

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de septiembre 2025.- La inflación en Estados Unidos llegó al 2.9 por ciento interanual en agosto, lo que representa un aumento de dos décimas respecto a julio, de acuerdo con datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se mantuvo en el 3.1 por ciento.

No obstante, analistas advierten sobre un aumento gradual de los precios debido al impacto cada vez mayor de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Además, el índice de vivienda se incrementó un 0.4 por ciento en agosto, en la continuación de una tendencia al alza.

Mientras tanto, el precio de los alimentos creció un 0.5 por ciento en agosto, después del 0.3 % registrado el mes anterior.

En términos interanuales, la energía aumentó un 0.2 ciento respecto al mismo mes de 2024, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3.2 % en el mismo periodo, según el BLS.