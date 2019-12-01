Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran

Everglades, Florida, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- La Guardia Costera de Estados Unidos, informó que en los últimos cuatro meses incautó más de 34 toneladas de diferentes estupefacientes, en las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico.

“La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 34 mil 536 kilogramos de narcóticos ilícitos, valorados en 473 millones de dólares, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera”, informó la autoridad en un comunicado.

De acuerdo con los expertos, dicha cantidad de drogas es “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población” del estado de Florida.

“Para poner esto en perspectiva, las 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE.UU. y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, dijo el comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, Adam Chamie.

La descarga de las drogas se llevó a cabo en el puerto de Everglades y se detalló que consta de 28 toneladas de cocaína y 6.5 toneladas de mariguana que fueron incautadas durante 19 operaciones en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto.