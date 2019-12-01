Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran

Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 14:40:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Everglades, Florida, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- La Guardia Costera de Estados Unidos, informó que en los últimos cuatro meses incautó más de 34 toneladas de diferentes estupefacientes, en las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico.

“La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 34 mil 536 kilogramos de narcóticos ilícitos, valorados en 473 millones de dólares, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera”, informó la autoridad en un comunicado.

De acuerdo con los expertos, dicha cantidad de drogas es “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población” del estado de Florida.

“Para poner esto en perspectiva, las 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE.UU. y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, dijo el comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, Adam Chamie.

La descarga de las drogas se llevó a cabo en el puerto de Everglades y se detalló que consta de 28 toneladas de cocaína y 6.5 toneladas de mariguana que fueron incautadas durante 19 operaciones en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán
Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán
Guardia Civil desaloja a manifestantes en Zinapécuaro, Michoacán 
Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo
Más información de la categoria
Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran
Nace el "lechicoleo", nuevo modelo de negocios del crimen organizado prominente en Guanajuato
Triunfa el amor: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casarán
Zambada debe denunciar a políticos que recibieron dinero suyo: Claudia Sheinbaum
Comentarios