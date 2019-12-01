Hegseth asegura que Ejército de EEUU recuperará su "estándar masculino" sin "gordos ni barbudos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 08:52:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que impondrá directivas que buscarán restaurar el "más alto estándar masculino" en un Ejército estadounidense con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados "gordos" y "barbudos".

"Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino. (...) La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo", dijo el funcionario estadounidense.

Lo anterior lo comentó en una reunión con cientos de generales y altos oficiales de la Armada de EEUU, la cual, según expertos en la materia, es una situación inusual.

El jefe del Pentágono, criticó la existencia de "soldados gordos" en las formaciones y advirtió que es "completamente inaceptable" y "da mala imagen" ver a "generales y almirantes gordos", por lo que ordenó que todo miembro, sin importar el rango, debe realizar exámenes físicos y mediciones "dos veces al año, cada año de servicio".

Entre las 10 directivas anunciadas por el mando militar también se incluyen "estándares de aseo personal" para acabar con las "barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales", una revisión en "cada forma de educación militar profesional" y la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres", insistió el secretario Hegseth.

De igual forma, según especialistas presentes, el jefe del Departamento de Guerra insinuó que habrá cambios en los altos mandos del Ejército, al advertir que "durante demasiado tiempo se ha ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas: por su raza, por cuotas de género y por supuestos logros históricos".