Gigantes de la comunicación de EEUU rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono

Gigantes de la comunicación de EEUU rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:47:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- Los principales medios de comunicación de Estados Unidos se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas en El Pentágono.

Cabe señalar que, las nuevas reglas buscan restringir el acceso a la información no autorizada y su plazo para firmarlas vence el 15 de octubre.

Entre las empresas de telecomunicaciones que mostraron su rechazo a las nuevas normativas se encuentran ABC News, CBS News CNN, NBC News y la conservadora Fox News, donde trabajó el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo", afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

“(Las nuevas normas)  limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país", agregaron en el pronunciamiento.

Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The News York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios