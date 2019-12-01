Gigantes de la comunicación de EEUU rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:47:54

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- Los principales medios de comunicación de Estados Unidos se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas en El Pentágono.

Cabe señalar que, las nuevas reglas buscan restringir el acceso a la información no autorizada y su plazo para firmarlas vence el 15 de octubre.

Entre las empresas de telecomunicaciones que mostraron su rechazo a las nuevas normativas se encuentran ABC News, CBS News CNN, NBC News y la conservadora Fox News, donde trabajó el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo", afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

“(Las nuevas normas) limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país", agregaron en el pronunciamiento.

Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The News York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.