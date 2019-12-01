Gaza, devastada; 90% de sus edificios destruidos y más de 64 mil muertos en 701 días de ofensiva

Franja de Gaza, Gaza, a 6 de septiembre de 2025.- La devastación en Gaza alcanza niveles críticos: nueve de cada diez construcciones han quedado destruidas tras 701 días de ofensiva israelí, con pérdidas calculadas en 68 mil millones de dólares. Autoridades palestinas denunciaron que más del 80 por ciento del territorio de la franja está bajo control de las fuerzas de Tel Aviv.

En la ciudad de Gaza, el ejército israelí demolió un segundo edificio de viviendas, tras ordenar a los habitantes evacuar hacia la zona humanitaria señalada en Jan Yunis, al sur del enclave. Sin embargo, la ONU advirtió que esta designación fue unilateral y sin coordinación con organismos internacionales, lo que limita la protección real para los desplazados.

La ofensiva no se detiene. En las últimas 24 horas, 68 palestinos fueron asesinados, elevado a 64 mil 368 el número de muertos desde el inicio del conflicto, según el ministerio de Salud local. Entre las víctimas más recientes se encuentran personas que buscaban alimentos, como Hussein, un joven sordo que fue abatido cuando soldados abrieron fuego contra una multitud hambrienta.

La crisis alimentaria se agrava; al menos siete mil niños menores de cinco años han sido ingresados a programas de recuperación por desnutrición aguda en las últimas dos semanas, de acuerdo con Unicef. Familias enteras sobreviven con un plato al día, usualmente lentejas o arroz, mientras los adultos dejan de comer para integrar garantizar alimento a los más pequeños.