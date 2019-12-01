Francia enviará "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia en los próximos días

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:57:53

Istres, Francia, a 15 de enero 2026.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron anunció que su país enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia en los "próximos días".

"Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", aseguró.

Durante su discurso a las Fuerzas Armadas, en Istres, al sureste de la nación gala, resaltó la necesidad de Europa de mantener la mirada sobre la isla más grande del mundo, ya que sus intereses se ven amenazados

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", dijo el mandatario francés.

Cabe mencionar que sus palabras se dan cuando varios países europeos como son la misma Francia, Alemania, Suecia y Noruega anunciaron el envío de soldados a este territorio del Ártico, en el marco de una misión militar europea para apoyar a Dinamarca.