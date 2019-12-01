Flávio Bolsonaro denuncia restricciones judiciales para salir de Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 17:00:25

Brasilia, Brasil, a 26 de octubre de 2026.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro denunció que las autoridades judiciales le prohibieron salir de Brasil y le exigieron entregar sus pasaportes, una medida que cuestionó públicamente un día después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El legislador informó que recibió la notificación de la Policía Federal cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo custodia judicial. A través de un video difundido en redes sociales, aseguró que acatará la disposición, aunque consideró que se trata de una acción para intimidarlo políticamente.

Flávio atribuyó la decisión al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y sostuvo que la medida estaría relacionada con declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien habría sugerido que abandonara el país en caso de perder los comicios.

El senador rechazó haber tenido intenciones de abandonar Brasil y cuestionó que sus declaraciones familiares fueran utilizadas como fundamento para restringir sus viajes. También puso en duda el momento en que se emitió la resolución, luego de que se confirmara su derrota electoral.

La decisión judicial se produce en medio de investigaciones que involucran al senador por presuntas irregularidades financieras, entre ellas un caso relacionado con el abogado Willer Tomaz y posibles operaciones de lavado de dinero. Flávio Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades.

Asimismo, Lula da Silva obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, con lo que aseguró un nuevo mandato. Tras conocerse los resultados, Flávio cuestionó el desarrollo de la jornada electoral y anunció que buscaría impugnar el resultado.