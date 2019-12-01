Filtran chat de jóvenes líderes republicanos; contiene mensajes racistas, homofóbicos, violentos y supremacistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 12:48:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- El medio estadounidense, ‘Politico’, filtró una recopilación de miles de mensajes de un grupo de chat en Telegram en el que los líderes de varios estados de la organización, Jóvenes Republicanos en Estados Unidos, se refiere a la gente de raza negra como “monos” y “gente de la sandía”.

Además, reflexionaban sobre meter a sus oponentes políticos en cámaras de gas, hablaban de violar a sus enemigos y elogiaban a quienes “apoyaban la esclavitud”.

Según la investigación, las conversaciones son de un chat grupal llamado “RESTORE YOUR WAR ROOM” (Restaura tu Cuarto de Guerra), el cual, entre enero y agosto del presente año reunió a jóvenes líderes republicanos de Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont.

Entre los mensajes revelados destacan los de Peter Giunta —entonces presidente de los Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York— quien advirtió que “todos los que voten no irán a la cámara de gas. Y todo el que nos apoyó, pero luego votó en contra, irá a la cámara de gas”, en referencia a las personas que no respaldaran su candidatura para liderar la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos.

Asimismo, el neoyorquino aseguró: “Voy a crear algunos de los mejores métodos de tortura fisiológica conocidos por el hombre. Solo queremos verdaderos creyentes”. Comentarios celebrados por Joe Maligno, exasesor jurídico de los Jóvenes Republicanos de Nueva York, quien al respecto comentó: “¿Podemos arreglar las duchas? Las cámaras de gas no encajan con la estética de Hitler”.

Por otra parte, Annie Kaykaty, miembro del Comité Nacional de esa organización aseveró: “Estoy lista para ver a la gente arder ahora”.

En otro intercambio, Alex Dwyer, presidente de los Jóvenes Republicanos de Kansas, aseguró que su grupo votaría por el candidato más derechista, a lo que Giunta respondió: “Genial. Me encanta Hitler”.

La recopilación obtenida por Politico cuenta con más de 2 mil 900 páginas de chats, en las que los participantes emplearon abiertamente insultos denigrantes contra casi todos los grupos minoritarios, por ejemplo, Bobby Walker, entonces vicepresidente de los Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York, llegó a calificar como “épico” el acto de violar a un adversario político.

También William Hendrix, vicepresidente de los Jóvenes Republicanos de Kansas, usó términos como “n-ga” y “n-guh” (variantes censuradas del insulto racial "negro") en repetidas ocasiones.

Igualmente lanzaron insultos homófobos, burlas antiasiáticas y comentarios despectivos hacia latinos y judíos. En total, el medio citado contabilizó más de 250 epítetos ofensivos en las conversaciones.

“Si lo dices una o dos veces, es una broma; 251 veces, deja de serlo”, observó Art Jipson, profesor de la Universidad de Dayton especializado en extremismo, al analizar la frecuencia de estos insultos.