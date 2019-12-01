Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 13:19:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2026.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga un aparente intento de “intrusión informática” en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), según reveló la cadena CNN.

El medio citado asegura que dos personas familiarizadas con la situación le informaron que, el posible ciberataque fue detectado en los últimos días y sería el segundo atentado contra la agencia en pocos meses.

No obstante, el canal de información no no precisó cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

Cabe mencionar que la investigación se hizo pública una semana después de que el sistema de control aéreo de Estados Unidos colapsara y provocara la cancelación de miles de vuelos en todo el país.