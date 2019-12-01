Fallece otro migrante bajo custodia del ICE; sucedió en Florida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:07:41

Miami, Florida, Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- Otro migrante perdió la vida mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se trata de Hasan Ali Moh’D Saleh, de 67 años y procedente de Jordania, quien sufrió un paro cardíaco, según información oficial.

De acuerdo con el reporte de la agencia federal, el pasado 11 de octubre, el extranjero retenido en un centro de detención en Florida, fue trasladado al Hospital Comunitario Larkin en Miami, para recibir tratamiento y evaluación adicionales, debido a una fiebre.

Un día después, el ciudadano jordano murió en el nosocomio tras sufrir un paro cardíaco fulminante, indicó el ICE.

Saleh había llegado a Estados Unidos en marzo de 1994 y se radicó en Florida, donde obtuvo la residencia permanente; no obstante, fue declarado culpable en 2018 por cargos federales para cometer fraude electrónico con cupones de alimentos, y fue sentenciado a 24 meses de prisión.

Por lo anterior, perdió su residencia permanente y un juez de inmigración ordenó su deportación.

El inmigrante fue detenido el pasado 14 de septiembre en Pompano Beach, Florida y fue trasladado al Centro de Detención Krome para el proceso de expulsión final.