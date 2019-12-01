Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

Milán, Italia, a 4 de septiembre de 2025.- A través de un comunicado oficial, Grupo Armani, dio a conocer que su pilar, Giorgio Armani, perdió la vida a los 91 años de edad en Milán rodeado de sus familiares y de Leo Dell'Orco, quien fue su compañero durante los últimos 20 años.

“Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza motriz: Giorgio Armani”, rezaba el comunicado."Il Signor Armani, como siempre le llamaron con respeto y admiración empleados y colaboradores, ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos. Infatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros", se lee en el comunicado.

Hace unas semanas, a pocos días de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo llevó a permanecer hospitalizado y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán.

Fue en 1970, cuando Giorgio Armani, comenzó a diseñar ropa para mujer y hombre y en 1975 fundó una de las casas de moda más influyentes del último medio siglo, siendo venerado por Hollywood y la realeza europea, al ser considerado un icono del diseño contemporáneo, debido a que transformó la elegancia italiana.

"Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, hoy y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores".

La cámara funeraria será instalada en el Teatro Giorgio Armani de Milán, del sábado 6 al domingo 7 de septiembre, para que el público y sus allegados puedan despedirse de él y le rindan un homenaje.