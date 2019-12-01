Explosión en Embajada de Estados Unidos en Noruega; no se descarta ataque iraní

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 10:58:56
Oslo, Noruega, 8 de marzo del 2026.- Autoridades de Noruega iniciaron una investigación exhaustiva luego de una explosión registrada durante la madrugada del domingo que dañó las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Oslo.

El estallido provocó afectaciones en la entrada del área consular, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana en el complejo diplomático ubicado en el oeste de Oslo.

Tras la explosión, la policía desplegó un amplio operativo que incluyó equipos antibombas, drones, helicópteros y unidades caninas para inspeccionar el edificio y las zonas cercanas.

Las autoridades confirmaron que se busca a uno o varios posibles responsables, mientras continúan recopilando evidencias y testimonios de personas que se encontraban en los alrededores.

El jefe de la unidad de investigación de la policía de Oslo, Frode Larsen, explicó que una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de un atentado terrorista, aunque señaló que también se analizan otras hipótesis.

“Es natural analizar este hecho dentro del contexto de la actual situación de seguridad internacional y considerar que podría tratarse de un ataque deliberado contra la embajada de Estados Unidos”, declaró Larsen durante una conferencia de prensa.

