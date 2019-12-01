Exigen investigación contra "zar de la frontera" de Trump, por sobornos a cambio de contratos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 12:47:56

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de octubre 2025.- El Centro Legal de Campañas (Campaign Legal Center, CLC) exigió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que inicie una investigación contra Tom Homan, el “zar de la frontera”, nombrado por el presidente Donald Trump, por presuntamente recibir 50 mil dólares en efectivo como soborno, a cambio de contratos públicos.

La organización apartidista anticorrupción pidió al inspector general y a la Oficina de Ética del Gobierno (OGE), que indague al funcionario federal pese a que el gobierno actual cerró una investigación criminal abierta en su contra en los últimos meses de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).

“El presidente Trump ha abierto la puerta la corrupción a lo largo del poder Ejecutivo, donde los acaudalados intereses especiales pueden ejercer influencia, relaciones o, incluso, dinero en efectivo para hacer que el Gobierno trabaje para ellos”, manifestó el CLC en un pronunciamiento.

De acuerdo con la acusación, Homan recibió una bolsa con 50 mil dólares de agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Texas en septiembre de 2024, durante la última campaña presidencial de Donald Trump.

Según la organización, el señalado no era funcionario, pero ya era candidato a un alto cargo de inmigración, por lo que los agentes pretendieron ser empresarios que le ofrecieron el monto a cambio de ayuda para obtener contratos sobre dicho tema, según la prensa.

Por lo anterior, el Centro acusó al funcionario de ocultar esos 50 mil dólares de sus reportes financieros pese a que la ley obliga a los oficiales del Ejecutivo a revelar sus finanzas.