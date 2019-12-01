Exhorta el Papa León a los sacerdotes, para que no usen IA en sus sermones

Exhorta el Papa León a los sacerdotes, para que no usen IA en sus sermones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 17:16:08
Roma, Italia, a 26 de febrero de 2026.- El Papa León XIV  lanzó una advertencia a los sacerdotes de la Diócesis de Roma, sobre el riesgo que existe por el uso de herramientas tecnológicas, entre ellas ChatGPT, para los sermones, debido a que son tareas de reflexión personal oración.

Durante el encuentro que tuvo con sacerdotes en el Vaticano, el pontífice señaló que la tecnología no debe sustituir el ejercicio intelectual y espiritual que se necesita para la preparación de la homilía.

Según las declaraciones de algunos sacerdotes que estuvieron presentes, el Papa fue muy claro al asegurar que la homilía no puede generarse con textos realizados mediante algoritmos.

 “Dar una homilía es compartir la fe”, aseveró, y remarcó que la inteligencia artificial “nunca podrá compartir la fe” como lo hace un sacerdote que permanece en contacto con su comunidad.

Aunque no realizó una prohibición directamente, sí dijo que la predicación surge de la oración, del conocimiento y la experiencia de cada uno de los sacerdotes.

Para dejar en claro el mensaje, utilizó una metáfora: así como los músculos se atrofian cuando no se ejercitan, la mente pierde capacidad cuando deja de utilizarse. Con ello, les dio a entender  que si un sacerdote recurre a un texto elaborado en vez de una creación propia, no solo ahorra tiempo, sino que también arriesga su capacidad de análisis, acompañamiento espiritual y argumentación.

 

 

