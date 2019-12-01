Evacúan a cerca de mil personas en Ohio por fuga de químico peligroso

Evacúan a cerca de mil personas en Ohio por fuga de químico peligroso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:46:01
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Toledo, Ohio, a 21 de octubre de 2026.- El riesgo de una nueva explosión y la posible exposición a sustancias tóxicas mantienen en alerta a las autoridades de Toledo, en Estados Unidos, luego de que un tanque industrial presentara un estallido y liberara un compuesto químico que obligó a cientos de habitantes a abandonar sus viviendas.

El incidente ocurrió la noche del martes 20 de octubre y provocó que se estableciera un perímetro de evacuación de aproximadamente 1.6 kilómetros alrededor del sitio. Cerca de mil personas recibieron la indicación de salir de la zona, mientras que quienes se encontraban en un radio de hasta 4.8 kilómetros fueron llamados a permanecer bajo resguardo.

La empresa MC Tank Transport informó que el contenedor almacenaba metacrilato de glicidilo, una sustancia utilizada en la fabricación de plásticos, pinturas y recubrimientos industriales. Tras el incidente, algunos residentes reportaron ardor e irritación en los ojos y la garganta, además de que un agente que acudió a atender la emergencia tuvo que trasladarse a un hospital al sentirse mal.

Las autoridades advirtieron que el tanque todavía representaba un peligro debido a la posibilidad de que continuara liberando el compuesto y se produjera otra explosión. Por ello, los equipos de emergencia mantuvieron la vigilancia de la zona y las evaluaciones para determinar los riesgos para la población.

Ante la situación, se recomendó a las personas que permanecieran en sus hogares mantener puertas y ventanas cerradas, mientras continuaban las labores de monitoreo y las medidas preventivas para proteger a los habitantes de la ciudad.

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