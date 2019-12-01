Europa frente al frío: millones temen un invierno de carencias y desamparo

EUROPA, a 16 de septiembre del 2025. - El frío del otoño está llegando a Europa, y se anuncian fuertes heladas este invierno boreal. Europa encara el invierno con reservas de gas al 80 %: lejos del colchón del 90 % de años pasados y apenas mejor que en 2021. Con heladas anunciadas y un frío otoñal que ya se siente, la pregunta no es si habrá calefacción… sino si alcanzará para todos.

Tras cortar el cordón energético con Rusia desde la invasión a Ucrania en 2022, Europa se lanzó a una carrera contra el tiempo: importar gas licuado desde Noruega, Estados Unidos y Qatar, mientras intenta acelerar a marchas forzadas la energía solar y eólica. La incógnita persiste: ¿logrará este plan de emergencia blindar a la Unión Europea antes de que el frío golpee con fuerza?

Por su parte, Trump está presionando a Bruselas para que aplique sanciones a compradores de gas ruso, argumentando que esto supondrá una presión financiera adicional para Moscú para poner fin al conflicto que ya dura tres años y medio.

Trump dijo a Bruselas que Estados Unidos replicaría dichos aranceles, considerando una tasa del 100 %. El presidente estadounidense ya ha impuesto aranceles del 50 % a India: el 25 % del arancel base, más un 25 % adicional por alcanzar un acuerdo con Moscú en 2022 para comprar hidrocarburos con descuento.

Los precios de referencia del gas aumentaron casi un 50 % en algunos momentos del año pasado, ante la preocupación por el frío y la reducción de los flujos, pero el impacto real en el mercado fue menor. Europa Occidental ya había diversificado sus fuentes energéticas, y los niveles de almacenamiento subterráneo se mantuvieron fuertes de cara al invierno.