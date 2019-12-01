Este viernes se iniciará movilización militar en Venezuela ante las “amenazas” de EEUU

Caracas, Venezuela, a 4 de septiembre de 2025.- El día de hoy, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el día de mañana, viernes 5 de septiembre del año en curso, habrá una gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB).

El mandatario aseguró que se esperan alrededor de 8.2 millones de ciudadanos los cuales asegura, se incorporaron recientemente al sistema de defensa nacional, esto luego de los despliegues militares de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, las cuales, son catalogadas como amenazas en contra de Venezuela aseguró el presidente.

“A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados”, indicó en el comunicado.

El mandatario indicó que por primera vez en toda la historia militar del país, se activaran lo que le denominó como las Unidades Comunales de Milicia (UCM), en 5 mil 336 comunidades, comentando que cada una de ellas contará con un conjunto de bases populares de defensa integral, siendo un total de 15 mil 751, las mismas que serán incorporadas a los listados.

Con esto, el presidente Maduro busca fortalecer al país en materia de seguridad para cualquier amenaza que venga de fuera, indicando que el país tiene la capacidad absoluta para hacer triunfar la paz en cualquier circunstancia, así como también para defenderse de amenazas y guerras psicológicas.