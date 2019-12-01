Estados Unidos elimina restricciones a vuelos de aerolíneas mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:59:38

Washington, Estados Unidos, a 16 de octubre de 2026.- Las aerolíneas mexicanas podrán retomar sus planes de expansión hacia Estados Unidos luego de que el Departamento de Transporte de ese país anunciara el levantamiento inmediato de las restricciones que limitaban la apertura de nuevas rutas desde los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Felipe Ángeles (AIFA).

La decisión fue dada a conocer este viernes, tras los avances alcanzados por ambos gobiernos en las negociaciones sobre transporte aéreo. Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señalaron que el acuerdo permitirá fortalecer la conectividad entre ambos países y abrir nuevas oportunidades para las compañías nacionales.

Las medidas habían sido impuestas en octubre de 2025 y afectaron a empresas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, al limitar sus operaciones actuales y futuras hacia el mercado estadounidense. Washington argumentó entonces que México incumplía compromisos establecidos en el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

De acuerdo con el gobierno mexicano, el levantamiento de las restricciones es resultado del diálogo y la cooperación técnica entre ambas naciones, proceso que se fortaleció con un memorándum de consultas firmado en mayo de 2026.

Con esta determinación, las aerolíneas mexicanas recuperan la posibilidad de proponer nuevas rutas y frecuencias hacia Estados Unidos desde el AICM y el AIFA, mientras ambos gobiernos acordaron continuar trabajando para impulsar un sistema de aviación más competitivo, seguro y eficiente.