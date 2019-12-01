Madrid, España, 21 de noviembre de 2026.- El Tribunal Supremo de España ordenó mantener la suspensión del derecho al voto de más de 163 mil personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como Ley de Nietos, incluso para quienes actualmente residen en territorio español.

La decisión fue emitida el viernes 20 de noviembre, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo pidió a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral garantizar que las personas incluidas en el listado de afectados no aparezcan como electores en los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

De acuerdo con la resolución, la medida contempla una excepción para 901 personas que presentaron certificados consulares para acreditar que sus antepasados fueron exiliados por motivos políticos. También podrán quedar fuera de la suspensión quienes entreguen dicha documentación antes de la jornada electoral.

La resolución genera una gran controversia judicial sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022 y es conocida como Ley de Nietos, que permitió a determinados descendientes de españoles exiliados solicitar la ciudadanía.