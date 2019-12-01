Escudo de Las Américas se une para acabar con el "Narcotráfico"; no fueron invitados México, Colombia ni Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:35:22

Washington, Estados Unidos, 8 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una nueva alianza militar en América Latina dirigida a combatir a los cárteles del narcotráfico.

El anuncio se realizó durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde participaron varios líderes latinoamericanos.

Durante su intervención, el mandatario estadounidense explicó que esta iniciativa busca coordinar esfuerzos entre países de la región para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Trump señaló que para lograrlo necesita el respaldo y la colaboración de los gobiernos aliados.

A la reunión asistieron 12 mandatarios latinoamericanos con gobiernos de tendencia conservadora, mientras que países gobernados por administraciones progresistas, como México, Brasil y Colombia, no fueron invitados al encuentro.

En su discurso, Trump calificó el anuncio como un “día histórico”, al asegurar que la nueva coalición tiene como objetivo eliminar la presencia de los cárteles que operan en el continente. Posteriormente, firmó un decreto para formalizar la iniciativa.

Según explicó el mandatario, el acuerdo contempla la posibilidad de emplear fuerza militar letal contra estas organizaciones criminales, como parte de una estrategia más amplia para frenar su expansión en la región.