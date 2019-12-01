Envía EU 10 aviones de combate a Puerto Rico, para sumar más presión a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 10:55:30

Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2025.- Según información de dos fuentes, Estados Unidos dio la orden para que se enviaran 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, con la finalidad de realizar operaciones en contra de grupos delictivos que muevan drogas.

Esta movilización se suma a la numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, como parte de las acciones del presidente Donald Trump, para acabar con los grupos a los que culpa de ingresar drogas a Estados Unidos.

Hace apenas unos días que fuerzas estadounidenses atacaron un barco procedente de Venezuela, que a decir del mandatario estadounidense, llevaba cantidades muy grandes de drogas, lo que provocó la muerte de 11 personas que iban a bordo, además de que el líder republicano expresó que el ejército estadounidense había identificado a la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, a quien hace unos meses designaron como grupo terrorista.

De acuerdo a lo que comentaron las fuentes, las cuales pidieron permanecer en el anonimato, los aviones llegarían a finales de la próxima semana.

Siete buques de guerra estadunidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, con más de 4 mil 500 marineros e infantes de marina a bordo.

Con las tropas militares, se ha ejercido presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llamó un “capo de narcoestado”.