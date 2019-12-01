En Texas, aprueban ley para limitar acceso a píldoras abortivas; ciudadanos serán "cazarrecompensas", dice oposición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:20:41

Austin, Texas, Estados Unidos, a 4 de septiembre 2025.- El Congreso de Texas aprobó un proyecto ley que autoriza a demandar a cualquier persona que facilite la entrega de la píldora abortiva dentro del territorio estatal.

De acuerdo con el sitio web de la sede legislativa texana, la nueva norma fue adoptada por 17 legisladores y rechazada por nueve. Cabe señalar que la mayoría de los representantes son del Partido Republicano, tradicionalmente de línea política y social conservadora.

Se dio a conocer que, una vez que el gobernador Gregg Abbott promulgue la iniciativa, cualquier ciudadano podrá demandar a un posible infractor y reclamar una indemnización de al menos 100 mil dólares.

Es de mencionar que, si bien el proyecto no prevé el enjuiciamiento de las mujeres que intenten obtener las píldoras, la iniciativa de ley prohíbe su prescripción, fabricación o envío.

"Se busca proteger al bebé que crece en el vientre de su madre y garantizar que las grandes farmacéuticas no puedan enviar pastillas tóxicas a Texas solo para inflar sus ganancias a costa de la vida", escribió el senador republicano Bryan Hughes en X.

En contraparte, la legisladora demócrata, Carol Alvarado consideró que lo que el proyecto pretende es convertir a los texanos en “cazarrecompensas”, según citó el medio The New York Times.