Emmanuel Macron afirma que las redes sociales dañan la democracia

Marsella, Francia, 26 de octubre de 2026.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó el papel de las redes sociales y aseguró que estas plataformas pueden dañar la democracia al fomentar enfrentamientos y facilitar la organización de actos violentos.

Sus declaraciones se dieron durante una visita a Marsella, después de los disturbios registrados en Francia. El mandatario señaló que las redes sociales fueron utilizadas para reunir a personas durante las protestas del pasado 17 de octubre, en las que hubo daños a edificios públicos y comercios.

Macron advirtió que estas plataformas pueden aumentar los enfrentamientos entre las personas y dar mayor difusión a los actos violentos. Por ello, cuestionó el uso que se les da cuando sirven para convocar a este tipo de acciones.

El presidente francés también afirmó que se mantiene el riesgo de que haya nuevos disturbios ante las manifestaciones previstas para el próximo 31 de octubre. Además adelantó que el Gobierno francés anunciará medidas para responder a las demandas de los estudiantes, quienes llevan más de un mes protestando por mejores condiciones educativas.