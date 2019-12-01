Embarcación de 90 personas se accidentó en Nigeria; el saldo es de 31 personas fallecidas y decenas de desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 18:59:47

Abuya, Nigeria, a 3 de septiembre de 2025.- Las autoridades de Nigeria, el día de hoy informaron que tras un accidente de bote suscitado en un río del centro-norte del país, quedaron al menos 31 personas fallecidas, y decenas de desaparecidos.

Fuentes oficiales indicaron que la embarcación iba sobrecargada, pues esta transportaba 90 pasajeros. Se informó que el percance ocurrió en el área de Borgu, en el estado de Níger, cuando la embarcación dio de frente contra el tronco de un árbol.

Autoridades comentaron que las operaciones de búsqueda y rescate seguirán, también, se comentó que al menos 50 personas lograron ser rescatadas con vida.

La población nigeriana, ha comentado que lamentablemente este tipo de accidentes en el país no son extraños, ya que aseguran que muchas veces los operadores de las embarcaciones, tienen sus botes sin equipo de seguridad, ni un mantenimiento constante, hasta algunos, llegan a operar sin chalecos salvavidas.