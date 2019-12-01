Embarcación de 90 personas se accidentó en Nigeria; el saldo es de 31 personas fallecidas y decenas de desaparecidos

Embarcación de 90 personas se accidentó en Nigeria; el saldo es de 31 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 18:59:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Abuya, Nigeria, a 3 de septiembre de 2025.- Las autoridades de Nigeria, el día de hoy informaron que tras un accidente de bote suscitado en un río del centro-norte del país, quedaron al menos 31 personas fallecidas, y  decenas de desaparecidos.

Fuentes oficiales indicaron que la embarcación iba sobrecargada, pues esta transportaba 90 pasajeros. Se informó que el percance ocurrió en el área de Borgu, en el estado de Níger, cuando la embarcación dio de frente contra el tronco de un árbol.

Autoridades comentaron que las operaciones de búsqueda y rescate seguirán, también, se comentó que al menos 50 personas lograron ser rescatadas con vida.

La población nigeriana, ha comentado que lamentablemente este tipo de accidentes en el país no son extraños, ya que aseguran que muchas veces los operadores de las embarcaciones,  tienen sus botes sin equipo de seguridad, ni un mantenimiento constante, hasta algunos, llegan a operar sin chalecos salvavidas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato
Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar
Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre
Comentarios