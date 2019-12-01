Embajador de EEUU celebra diálogo entre Trump y Sheinbaum

Embajador de EEUU celebra diálogo entre Trump y Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 07:27:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la más reciente llamada telefónica entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el representante estadounidense indicó que él contribuyó a facilitar la comunicación entre ambos mandatarios y calificó la conversación como productiva.

El diplomático afirmó que a pesar de la cooperación bilateral, aún existen retos por atender, aunque subrayó la disposición de ambos países para seguir trabajar de manera conjunta.

Tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, escribió el embajador Johnson en sus redes sociales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Hidalgo se roban una motocicleta cada 5 horas; son utilizadas muchas veces para delinquir
Detienen a seis personas ligadas a red criminal trasnacional en operativos en la CDMX
Comando armado roba camioneta último modelo en atraco sobre la carretera Morelia – Salamanca, Michoacán
Huachicoleo a la vuelta de la Catedral: descubren toma clandestina a solo media hora del centro de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
En Hidalgo se roban una motocicleta cada 5 horas; son utilizadas muchas veces para delinquir
Alerta Protección Civil por lluvias intensas y descenso de temperaturas en varias regiones del país
Detienen a seis personas ligadas a red criminal trasnacional en operativos en la CDMX
Delincuencia responde con balas a operativo especial en Puruándiro, Michoacán; abren fuego contra policías y atropellan a uno
Comentarios