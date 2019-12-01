Embajador de EEUU celebra diálogo entre Trump y Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 07:27:37

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la más reciente llamada telefónica entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el representante estadounidense indicó que él contribuyó a facilitar la comunicación entre ambos mandatarios y calificó la conversación como productiva.

El diplomático afirmó que a pesar de la cooperación bilateral, aún existen retos por atender, aunque subrayó la disposición de ambos países para seguir trabajar de manera conjunta.

Tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, escribió el embajador Johnson en sus redes sociales.