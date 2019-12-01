El Pentágono regresará a ser el Departamento de Guerra

El Pentágono regresará a ser el Departamento de Guerra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:42:14
Washington, Estados Unidos, a 5 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva, con la que se cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, lo que significa, que regresará a su antiguo nombre.

Según un documento de la Casa Blanca, también se ordena al secretario a tomar las medidas necesarias, para que el nombre se cambie permanentemente, además de que se exige el uso del Departamento de Guerra como título secundario para el Departamento de Defensa.

Pete Hegseth, recibirá el término de “Secretario de Guerra”.

Asimismo, se modificará el nombre en los sitios web públicos, la señalización de las oficinas y la sala de información de asuntos públicos ahora será “Anexo de Guerra del Pentágono”.

"Ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, no con el Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra, con el Departamento de Guerra… Como ha dicho el presidente, no solo somos defensa, sino también ataque ", expresó Hegseth  durante una entrevista para “Fox & Friends”.

 

 

