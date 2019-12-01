EEUU transfiere a México a 14 reos con sentencia por crímenes federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:15:37
Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- El gobierno de Estados Unidos, transfirió a México a 14 reos con condenas por delitos federales relacionados con el crimen organizado.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), indicó que el traslado se llevó a cabo a fin de ahorrar 4 millones de dólares en los costos asociados por la suma de 96 años de sus condenas.

Asimismo, la dependencia expuso en la nota que, el movimiento de los reclusos todos con sentencias relacionadas con distribución de droga en Estados Unidos, ocurrió bajo un tratado bilateral de transferencia de reos con México.

“El Departamento de Justicia continuará con dichas transferencias, en seguimiento de nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales“, declaró Matthew R. Galeotti, asistente de la fiscalía general en la División Criminal.

Cabe mencionar que, los presos solicitaron su transferencia a México, donde completarán el resto de sus condenas, bajo la aprobación de Estados Unidos.

