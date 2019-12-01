EEUU tiene "respeto y admiración" por trabajo de México contra organizaciones criminales, asegura Marco Rubio

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseveró que hay “respeto y admiración” al trabajo que realiza el gobierno de México contra el crimen organizado.

Lo anterior lo declaró en un mensaje a medios de comunicación en compañía del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, luego del encuentro que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

“No hay Gobierno que esté cooperando con nosotros en este momento más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum, al que agradecemos muchísimo”, declaró el funcionario estadounidense desde la Ciudad de México.

Asimismo, el secretario Rubio calificó la cooperación en materia de seguridad entre ambos país como “histórica” y nunca antes vista.

“Me alegro que hemos llegado a un nivel de cooperación histórica. En los últimos ocho meses jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento… Es una cooperación que respeta la integridad, soberanía de ambos países, pero a la vez una cooperación que ha dado resultados concretos”, refirió el jefe del Departamento de Estado.