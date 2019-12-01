EEUU revoca visas a 50 políticos mexicanos, asegura Reuters

EEUU revoca visas a 50 políticos mexicanos, asegura Reuters
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:41:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con información de la agencia Reuters.

El medio citado indicó que, ex embajadores estadounidense en México le comentaron que, en administraciones pasadas se han revocado visas de funcionarios mexicanos, pero no al nivel actual.

“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, quien fue embajador de EEUU en México entre 2011 y 2015.

Cabe señalar que, hasta el momento se desconocen las identidades de las personas afectadas por esta medida; sin embargo, hace días se dio a conocer el caso del exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo.

De igual forma, hace meses se les revocó el documento son la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Expulsan a dos estudiantes de Conalep en Sonora por dar a beber sustancia tóxica a compañero
Choque en la Siglo XXI deja un muerto y cinco heridos
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Identifican a víctimas mortales del accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Alfredo Ramírez Bedolla, con 62% de aprobación ciudadana en Michoacán: Enkoll
SAT restablece operaciones tras manifestaciones; 161 oficinas trabajan con normalidad
Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado
Policías de Ario bajo mira de la FGE Michoacán por homicidio de pareja: 20 fueron interrogados y sus armas revisadas 
Comentarios