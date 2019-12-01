EEUU revoca visas a 50 políticos mexicanos, asegura Reuters

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:41:56

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con información de la agencia Reuters.

El medio citado indicó que, ex embajadores estadounidense en México le comentaron que, en administraciones pasadas se han revocado visas de funcionarios mexicanos, pero no al nivel actual.

“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, quien fue embajador de EEUU en México entre 2011 y 2015.

Cabe señalar que, hasta el momento se desconocen las identidades de las personas afectadas por esta medida; sin embargo, hace días se dio a conocer el caso del exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo.

De igual forma, hace meses se les revocó el documento son la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres.