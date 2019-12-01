EEUU restringe visa a 75 personas vinculadas a grupo delincuencial de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 13:47:24

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de abril 2026.- El gobierno de Estados Unidos informó que restringió la visa de 75 personas presuntamente ligadas a un grupo delincuencial de Sinaloa.

Lo anterior lo confirmó el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien aseguró en redes sociales que “la Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”.

“Hoy, estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, agregó el funcionario estadounidense en su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que en febrero de 2025, el Gobierno estadounidense designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera.

Otros grupos delictivos mexicanos que fueron etiquetados con esa designación son: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, además de Cárteles Unidos.