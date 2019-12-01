EEUU publica más de 33 mil páginas sobre el caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 08:15:15
Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de septiembre 2025.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó más de 33 mil páginas de documentos relacionados con el caso del empresario Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

Se dio a conocer que las fojas fueron suministradas por el Departamento de Justicia (DOJ) y su presentación fue realizada por el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara Baja del Congreso estadounidense.

Asimismo, se detalló que solo se trata de la primera parte de una serie de publicaciones hechas luego de acuerdos políticos para buscar transparentar los archivos del caso.

“Hay más documentos en camino”, dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de publicarlos.

Cabe señalar que del total de páginas solo el 3 por ciento es material nuevo, mientras que el resto ya es de dominio público.

Por su parte, el representante de California, Ro Khanna, acusó al DOJ de obstruir la investigación ya que menos del 1 por ciento de los archivos ha sido publicado.

