EEUU intenta interceptar petrolero ruso, aseguran medios; lleva un submarino escolta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 10:48:27

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de enero 2026.- Fuerzas Armadas de Estados Unidos intentan interceptar un buque petrolero con bandera rusa que navega por el Atlántico Norte, de acuerdo con medios estadounidenses.

Cabe señalar que la operación reportada por Fox News y CNN, se lleva a cabo horas después de que se diera a conocer que Rusia envió un submarino para escoltar el navío, que oficialmente no lleva carga alguna.

Según información de la prensa, el Bella 1, es un buque perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

Además, se indicó que el barco fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

Al corte de las 7:00 GMT, el barco navegaba en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.