EEUU ha destruido tres embarcaciones con estupefacientes de Venezuela, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 11:18:13
Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de septiembre 2025.- Las tropas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe atacaron y destruyeron tres embarcaciones que transportaban estupefacientes procedentes de Venezuela, aseguró el presidente Donald Trump, quien desmintió las versiones de que son dos los barcos nulificados.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo el mandatario estadounidense en un encuentro con medios de comunicación en la Casa Blanca.

Las declaraciones del líder republicano se dan luego de los reportes de que las Fuerzas Armadas de su país habían atacado una lancha que transportaba cocaína y fentanilo en la que, según se informó, murieron tres personas, que calificó de ‘terroristas’.

Por otra parte, ante la pregunta de qué opina sobre las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que EEUU quiere invadir al país sudamericano, el presidente Trump se limitó a responder que deben dejar de enviar delincuentes y drogas a la Unión Americana.

“Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, sentenció el mandatario.

