EEUU emite alerta global para sus ciudadanos en el extranjero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 09:19:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a nivel global para sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero, y les pidió que extremen precauciones ante posibles hechos de inseguridad, particularmente en Medio Oriente.

A través de un boletín de prensa, en Departamento de Estado emitió recomendaciones para los ciudadanos que permanecen fuera de su territorio nacional.

“Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano”, manifestaron en el comunicado.

Asimismo, la dependencia estadounidense advirtió que los “cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes”.

Recordó también que las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos han sido objeto de ataques, incluso fuera de Medio Oriente.