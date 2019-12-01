EEUU e Israel consideran enviar tropas terrestres a Irán para confiscar reservas nucleares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:58:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de marzo 2026.- Estados Unidos e Israel consideran la posibilidad de enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido, informó el medio Axios.

A poco más del inicio de la guerra en Medio Oriente, Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní, según cuatro fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

De tomarse esa decisión, esos elementos requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de la República Islámica, o que incluye espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento que posee Irán y que pueden convertirse en armas “en semanas”, de acuerdo con los funcionarios.

Cabe señalar que el trabajo periodístico se dio a conocer un día después de que el presidente Donald Trump argumentara que solo enviaría tropas a Irán por “una muy buena razón”, sin especificar cuál.