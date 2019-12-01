EEUU e Israel atacan sede de organismo encargado de elegir al nuevo ayatolá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:09:10

Teherán, Irán, a 3 de marzo 2026.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sobre el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según la prensa local.

"Los criminales estadunidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha comunicado ninguna información sobre la posible presencia de personas en el momento de los ataques ni sobre eventuales víctimas.

La sede principal de la Asamblea de Expertos, en Teherán, ya había sido blanco de bombardeos, según Tasnim.

El país persa inició oficialmente el proceso de transición tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, fallecido en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos el sábado, después de 36 años en el poder.

Dicha labor contempla la formación de un Consejo de Dirección provisional integrado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí; y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.